«Этому решению можно аплодировать». Игорь Федотов поддержал судью матча «Динамо»

Экс-арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов поддержал судью матча «Динамо» — «Оренбург» (2:0) Павла Шадыханова.

«Тут была отличная работа Шадыханова. Я бы хотел заострить внимание на эпизоде, который случился на 72-й минуте. Арбитр идеально дал принцип преимущества хозяевам — не стал заниматься буквоедством, увидел, что второй игрок «Динамо» подхватил мяч после фола в центре поля и побежал забивать один на один. Судья решил момент в пользу атаки.

Да, Шадыханов мог бы удалить игрока «Оренбурга», но нападающему хозяев это не нужно! Судья решил эпизод в пользу атаки, в пользу футбола, в пользу игрока, который бежал забивать. Гола не случилось, но никаких вопросов тут нет. Своим решением Шадыханов ещё и игрока «Оренбурга» спас от удаления. Со всех сторон можно аплодировать этому решению — за это я повысил ему оценку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.