«Рубину» пришлось играть матч с «Сочи» в зелёной форме из-за прорыва трубы на складе

Пресс-служба казанского «Рубина» рассказала, почему команда играла матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» в зелёной форме.

«На базе клуба за день до вылета в Сочи случился прорыв труб, складные помещения с формой и экипировкой были залиты водой. Доступной к матчу оказался только зелёный комплект формы. Поэтому наш клуб вышел с просьбой к «Сочи» о том, чтобы они пошли нам навстречу и позволили сыграть в зелёных цветах», — приводит слова пресс-службы «Рубина» «Матч ТВ».

Напомним, команды играли вчера, 12 ноября, в Сочи, а матч закончился уверенной победой «Рубина» со счётом 2:0. После 15 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка.