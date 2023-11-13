Быстров — о матче с Кубой: хочу основной состав. Кто не может, то пусть выходит на уколах

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что в товарищеском матче со сборной Кубы, который пройдёт 20 ноября, хочет видеть только основной состав.

«Проблема в том, что Карпин — тренер клуба. Он правильно говорит: «Зачем рисковать здоровьем». Но как тренеру сборной тебе должно быть всё равно, потому что это товарищеский матч, он такой же официальный. В сборную должны рваться, молить, чтобы их вызвали. Переутомление? На недельном цикле у каждого оно есть. Это не значит, что ты не должен играть.

Мне кажется, Карпину сложно, он мысленно тренер клуба, а сборная так… Поставьте любого другого тренера, который будет строить команду на будущее, он будет вызывать всех. Не уверен, что кто‑то придёт и скажет, что у него мышечная травма.

Мы посмотрели, эксперименты не удались. Хочу видеть только основной состав. Пускай они будут кривые, косые, но будут биться и показывать тот футбол, который мы увидели с Камеруном. Кто не может — пусть выходит на уколах и бьётся», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».