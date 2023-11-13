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Обольский: «Ибица» играла бы на равных со многими командами РПЛ

Обольский: «Ибица» играла бы на равных со многими командами РПЛ
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Нападающий испанской «Ибицы» Николай Обольский заявил, что команда играла бы на равных со многими клубами МИР РПЛ.

«Команды из нашей лиги могут играть на равных с командами из РПЛ. Это только моё мнение, которое мы никогда не проверим. Соответствует ли «Ибица» уровню Премьер-Лиги? Почему нет. Мы бы там боролись за сохранение прописки, но играли бы спокойно, со многими командами на равных.

Здесь очень много команд исторических, с огромной армией болельщиков, которые недавно играли в Примере, Лиге чемпионов. Такие как «Малага», «Депортиво». У исторического клуба «Рекреативо» 20 тысяч болельщиков на стадионе, «Малага» — 25, «Депортиво» — 20. Игроки, вылетающие сюда из Сегунды, говорят, что разница минимальна», — сказал Обольский в выпуске YouTube-канала Nobel.

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