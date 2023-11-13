Обольский: «Ибица» играла бы на равных со многими командами РПЛ

Нападающий испанской «Ибицы» Николай Обольский заявил, что команда играла бы на равных со многими клубами МИР РПЛ.

«Команды из нашей лиги могут играть на равных с командами из РПЛ. Это только моё мнение, которое мы никогда не проверим. Соответствует ли «Ибица» уровню Премьер-Лиги? Почему нет. Мы бы там боролись за сохранение прописки, но играли бы спокойно, со многими командами на равных.

Здесь очень много команд исторических, с огромной армией болельщиков, которые недавно играли в Примере, Лиге чемпионов. Такие как «Малага», «Депортиво». У исторического клуба «Рекреативо» 20 тысяч болельщиков на стадионе, «Малага» — 25, «Депортиво» — 20. Игроки, вылетающие сюда из Сегунды, говорят, что разница минимальна», — сказал Обольский в выпуске YouTube-канала Nobel.