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Владислав Радимов назвал главное открытие первого круга РПЛ

Владислав Радимов назвал главное открытие первого круга РПЛ
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал главное открытие и разочарование первого круга МИР Российской Премьер-Лиги.

«Для меня «Краснодар» — открытие. Выиграть первый круг при таком доминировании «Зенита», при том, что они потерпели всего одно поражение. Разочарование — падение «Ахмата» и «Урала». Однако психологии победителей у многих игроков «Краснодара» нет, потому что у «Зенита» она гораздо выше. Проверку чемпионом прошли, да. В конце их в штрафную вдавили, но это очко им может добавить уверенности. Этот чемпионат надо разделить не на два круга, а до зимнего перерыва и после. Три тура как раз покажут, кто уйдёт лидером на перерыв, тот и будет фаворитом», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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