«Черчесова не будет в «Спартаке», 99,9%. Ищут иностранца». Гурцкая — о замене Абаскалю

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов не будет рассматриваться на пост главного тренера «Спартака» в случае ухода с поста нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Станислава Саламовича Черчесова точно не будет в «Спартаке». На 99,9%. Две недели назад, наоборот, казалось, что он на 99,9% в «Спартаке»? Сейчас он не рассматривается, даже близко.

А кто рассматривается? Иностранец. То есть продолжится этот курс? Новый иностранный спортивный директор и тренер? Да, скорее всего. Команда хочет всё систематизировать, вести всё как бизнес. В футболе всё равно есть эмоции, а они все хотят на бумажке с цифрами в футбол играть, как в крестики-нолики.

Они хотят привезти спортивного директора. Представьте: приезжает спортивный директор – и завтра снимает Абаскаля. Это же будет бред. Спортивному директору нужно какое-то время, чтобы посмотреть, пощупать. Он послушает Абаскаля, а Абаскаль – человек, который хорошо подготовлен тактически, говорит красиво», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».