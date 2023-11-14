Александр Зинченко — о рационе питания: поменьше сладкого, поменьше хлеба

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал об особенностях своего рациона питания как профессионального спортсмена.

«Меньше сладкого, меньше хлеба. Конечно, за бургерами или чем-то таким нет времени даже уехать.

Очень важно для спортсмена питаться здоровой пищей, но также делать это плюс-минус в одно и то же время каждый день. Ты не можешь позавтракать в один день в 8, а на следующий – в 11. Надо придерживаться графика. В принципе, с нашими тренировками оно так и есть. Иначе ты не можешь. Когда ты уже как-то настраиваешь свой график, дальше он уже идёт как автоматом», — цитирует Зинченко ua.tribuna.com.

Зинченко выступает за «Арсенал» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.