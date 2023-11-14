«Скатертью дорога, розоволосая самодовольная примадонна». Пирс Морган — о Меган Рапино

Известный британский журналист и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган отреагировал на слова бывшей футболистки сборной США Меган Рапино о том, что бога нет.

«В субботу вечером произошло чудо: мне стало жаль Меган Рапино. Да, когда самая раздражающая спортсменка в мире рухнула на газон на третьей минуте своего последнего матча в карьере, меня ужалил лёгкий укол сочувствия. Я подумал, каким жестоким может быть спорт, даже по отношению к его лучшим представителям. Но этой поразительно бестактной королеве не потребовалось много времени, чтобы вывести меня из состояния минутного душевного срыва и сказать то, что разозлило меня — и большую часть Америки — в очередной раз.

«Я не религиозный человек, и если бог и был, то это доказательство того, что его нет. Это просто ужасно. Просто ужасно». Хм… Я бы сказал, что это скорее окончательное доказательство того, что бог существует и разделяет моё мнение о том, что эта высокомерная, самодовольная, розоволосая примадонна не заслужила тех славных проводов, которых она так ждала. И учитывая тот факт, что она считает, что в том, что с ней случилось, каким-то образом виноват бог, мне бы хотелось дать ей совет, продиктованный Библией: «Гордость предшествует разрушению, надменный дух — падению», — написал Пирс в колонке для New York Post.