«Наполи» ведёт переговоры с Маццарри, который готов подписать годичный контракт с клубом

В ближайшие несколько часов президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис проведёт переговоры с бывшим тренером «Кальяри» Вальтером Маццарри на предмет того, чтобы итальянский специалист возглавил неаполитанский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, предварительно Маццарри согласился заключить трудовое соглашение с клубом, рассчитанное на один год.

Ранее в СМИ появилась информация, что Де Лаурентис проводил встречу с хорватским тренером Игором Тудором, однако стороны не смогли договориться по срокам контракта. Также сообщалось о неудаче переговоров клуба с Антонио Конте.

Напомним, на текущий момент «Наполи» возглавляет Руди Гарсия. После 12 туров Серии А неаполитанский клуб набрал 21 очко и занимает четвёртое место.