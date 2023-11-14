РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

РФС на официальном сайте объявил о снятии запрета на регистрацию футболистов с казанского «Рубина». Клуб выполнил решение палаты по разрешению споров, что привело к снятию ограничений.

«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Нечаев vs. ФК «Рубин». В связи с исполнением ФК «Рубин» решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении на сайте организации.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка. От лидирующего «Краснодара» он отстаёт на 10 очков.