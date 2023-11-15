Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о травме Андрея Лунёва

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме российского голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва. Также он оценил игру Лунёва в составе «Карабаха» до повреждения и рассказал о восстановлении футболиста.

«Андрей приехал в «Карабах». Сыграл несколько матчей чемпионата очень хорошо. Все матчи отыграл он безупречно. Он сыграл важную роль в победах. До момента включения в список было непонятно, будет ли он играть с «Байером». Врачи клуба сказали, что может.

Случилась травма. Были с ним на связи. Сейчас он пропустит дней 10 и будет играть. За всеми смотрим, кто за границей. Ваня Коновалов выиграл первый трофей в Казахстане», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.