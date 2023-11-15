«Тоттенхэм» намерен подписать форварда. Кандидаты — Влахович и Хименес

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает варианты усиления центральной зоны нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, основными кандидатами являются такие форварды, как Сантьяго Хименес («Фейеноорд») и Душан Влахович («Ювентус»). Приоритет отдаётся мексиканскому нападающему, в то время как серб является лишь альтернативным вариантом.

В текущем сезоне Хименес провёл за «Фейеноорд» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Влахович провёл 10 игр за «Ювентус» и сумел забить четыре мяча, а также оформил один ассист. Ориентировочная стоимость сербского нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.