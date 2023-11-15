Судья Иванов сравнил чемпионаты России и Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Иванов, работавший на матчах чемпионата Саудовской Аравии, поделился впечатлениями от уровня местного футбола

«Я бы не хотел ранжировать футбол в Саудовской Аравии, сравнивать с нашей ФНЛ или РПЛ. Он просто другой. Команды играли почти без середины поля. У них, как мне показалось, не такая организованная защита – моментов в течение игры было очень много. Они не обращают внимания на счёт: при 2:0 за 5-6 минут до конца продолжали играть так же, как и вначале. Меньше тактики. Но, опять же, я обслуживал матч с участием последней и предпоследней команд чемпионата. У них была битва за выживание, за шесть очков. Поэтому и такая бригада туда поехала. Это была важная игра для обеих команд. Возможно, в первой пятёрке уже не такой футбол, другие скорости», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.