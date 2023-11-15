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В РФС объяснили, почему не удалось организовать матч со сборной Занзибара в ноябре

В РФС объяснили, почему не удалось организовать матч со сборной Занзибара в ноябре
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему не удалось организовать матч со сборной Занзибара в ноябре.

«Занзибар не является членом ФИФА. Это остров, входящий в состав Танзании. С нами связывался Олимпийский комитет Танзании. Мы были бы готовы сыграть со сборной Танзании, но она сама играет официальные ноябрьские матчи. При всём уважении к сборной Занзибара, даже условная игра с молодёжкой — немного другой уровень. Были варианты играть за рубежом. Но мы отказались. В завершающей стадии чемпионата России ставить под удар турнирное положение команд, рисковать здоровьем игроков мы не хотим», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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