Лахиялов: думаю, Ромащенко в «Ахмате» дадут время до зимы

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил выступление «Ахмата» в первом круге текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. После 15 туров грозненская команда набрала 12 очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата.

«Явным разочарованием первого круга лично для меня стало выступление «Ахмата». Я не ожидал, что команда с таким подбором игроков будет идти на одном из нижних мест таблицы. Скорее всего, как всегда и было, ответственность за результаты лежит на главном тренере команды. Если поначалу с приходом Ромащенко «Ахмат» ещё показывал неплохие результаты, то в последних играх мы видели, что команда находится не в лучших физических кондициях и не в лучшем психологическом состоянии. «Ахмат» по ходу ряда последних матчей выигрывал 1:0, а в итоге проигрывал их 1:2. Это говорит о том, что команда оказалась явно не готова к чемпионату.

Но у Ромащенко ещё есть возможность исправить ситуацию. Я думаю, до зимы ему дадут время. А если ничего не изменится, тогда вполне вероятны кадровые изменения на тренерском мостике «Ахмата», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».