Директор «Коринтианса» попытался прорваться в комнату судей VAR во время матча

Директор бразильского «Коринтианса» Алессандро Нуньес попытался прорваться в комнату судей VAR во время матча 34-го тура бразильской Серии А с «Гремио» (1:0).

Нуньесу не удалось прорваться в комнату судей VAR, так как его остановили сотрудники службы безопасности стадиона. Затем директор клуба увидел, что его снимают, и постарался прекратить съёмку и отобрать телефон.

Нуньес повёл себя таким образом из-за того, что в начале матча главный арбитр Перейра де Лима на седьмой минуте не стал назначать 11-метровый в ворота «Гремио». А спустя минуту защитник «Коринтианса» Бруно Мендес совершил грубый подкат, за который судья показал жёлтую карточку. Однако после просмотра VAR арбитр удалил игрока с поля.

Также в этой игре на 81-й минуте главный судья показал прямую красную карточку футболисту «Гремио» Бруно Алвесу. А единственный мяч забил нападающий «Коринтианса» Анхель Ромеро на 32-й минуте.