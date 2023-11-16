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Сразу несколько европейских топ-клубов следят за хавбеком «Монако» Фофана

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» интересуются полузащитником «Монако» и сборной Франции Юссуфом Фофана. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, скауты туринского клуба на протяжении нескольких недель посещали матчи монегасков. «Манчестер Юнайтед» также проявляет предметный интерес к французскому хавбеку. «Красные дьяволы» делали предложение по аренде игрока в конце августа, однако оно не устроило «Монако».

В текущем сезоне Фофана провёл за «Монако» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к ещё одному хавбеку — футболисту «Бенфики» Жоау Невешу.