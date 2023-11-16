Футболистка Курочкина: есть обида за то, что не дали обещанного звания мастера спорта

Футболистка пермского ЖФК «Звезда-2005» Олеся Курочкина заявила, что у неё есть обида за то, что ей не дали звание мастера спорта.

«Есть обида за то, что не дали обещанных званий мастеров спорта международного класса. Я считаю, для любого спортсмена звание это… Наверное, как в армии: начинаешь с ефрейтора, чтобы дослужиться до генерал‑майора. И также я считаю, у нас в спорте — это первый разряд, КМС, и наивысшее — заслуженный мастер спорта», — приводит слова Курочкиной «Матч ТВ».

В сентябре Курочкиной исполнилось 40 лет, она является пятикратной чемпионкой России. В сезоне‑2008/2009 Курочкина в составе «Звезды‑2005» и с главным тренером Александром Григоряном вышла в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига чемпионов).