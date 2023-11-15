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Футболистка Курочкина: меня называли бревном, после работы с Григоряном стала Буратино

Футболистка Курочкина: меня называли бревном, после работы с Григоряном стала Буратино
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Футболистка ЖФК «Звезда-2005» Олеся Курочкина рассказала, что её раньше называли бревном, но после работы с тренером Александром Григоряном она стала Буратино.

«Каждый тренер по‑своему сыграл определённую роль в моей карьере. Но всё равно первый тренер — он самый важный. Ещё отмечу Александра Витальевича Григоряна. Потому что тренеры молодёжной сборной называли меня бревном, когда я была там, а когда я поработала с Григоряном, они признали, что я стала Буратино. То есть я стала более техничной. С ним мы оставались после тренировок, он давал задания. Считаю, что тогда я очень сильно выросла», — приводит слова Курочкиной «Матч ТВ».

В сезоне‑2008/2009 Курочкина в составе «Звезды‑2005» и с главным тренером Григоряном вышла в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига чемпионов).

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