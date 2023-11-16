Михаил Сиваков: думаю, на «Спартак» и «Зенит» в Беларуси народ бы пошёл

Футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался об идее Министерства спорта РФ проводить объединённые турниры с участием клубов Беларуси и России.

«Я слышал о подобной идее, но не вникал в эту тему. Насколько понимаю, всё это ещё на уровне разговоров и к делу пока не перешло. Поэтому не вижу смысла анализировать и тратить на это время. Всё это ещё находится на уровне обсуждения. Когда появится что-то конкретное, тогда можно будет говорить.

От консультаций до внедрения, думаю, пройдёт не один год. Существует масса нюансов. Это же всё решается в кабинетах — там людям виднее, как это всё должно выглядеть, как они хотят сделать. Мне анализировать нет смысла: сделают — хорошо, не сделают — мне от этого…

Думаю, на «Спартак», «Зенит» и все остальные команды у нас в Беларуси народ бы приходил. И это было бы очень интересно. Но, опять же: у нас должна быть команда, должен быть выделен бюджет под эту команду, чтобы она соответствовала уровню РПЛ», — приводят слова Сивакова «Известия».