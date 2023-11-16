Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Божович: Кержаков в Сербии оставил хорошие впечатления, не понимаю, почему его уволили

Божович: Кержаков в Сербии оставил хорошие впечатления, не понимаю, почему его уволили
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер «Локомотива» и «Амкара» Миодраг Божович высказался об увольнении российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера сербского «Спартака» из Суботицы.

«У тренера такая судьба, что могут уволить его. Я думаю, что руководство клуба поторопилось с решением. «Спартак» – середняк Сербии, Александр делал ошибку, когда забирал эту команду. У них была задача попасть в восьмёрку, он это сделал. Очень трудно сказать, почему они приняли такое решение и так поторопились.

Сто процентов, Кержаков в Сербии оставил положительное впечатление как тренер. У него были хорошие игры, он на выезде побеждал команду «ТСЦ Бачка Топола», которая занимала второе место в прошлом году. Команда Кержакова показывала хороший футбол, не понимаю, почему его уволили», – приводит слова Божовича Metaratings.

Материалы по теме
Михаил Кержаков: уход брата из сербского «Спартака»? Это часть тренерской жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android