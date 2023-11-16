Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Глебов объяснил, почему российские игроки так хотят уехать в Европу

Данил Глебов объяснил, почему российские игроки так хотят уехать в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России по футболу и «Ростова» Данил Глебов рассказал, почему российские футболисты так хотят уехать в Европу. Также игрок поделился мнением о полузащитниках французских клубов Далере Кузяеве и Александре Головине.

«Почему так хотим уехать в Европу? Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого. Далер Кузяев решил попробовать, почему нет. Может быть, решил выйти из тепличных условий. И вышел — вижу в этом только положительный момент.

Разница между нами и «французами» Головиным и Кузяевым заметна? По Далеру меньше — потому что он всегда давал объём, отрабатывал. По Головину больше — он играет в атаке, по решениям, как он видит, — это заметно больше», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Игрок «Ростова» и сборной России Глебов высказался о жёстких фразах Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android