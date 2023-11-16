Петржела: зарплата Мостового во Франции будет меньше — у «Газпрома» много денег

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой потеряет в зарплате, если перейдёт из санкт-петербургского клуба в чемпионат Франции.

«Я не знаю, какая зарплата у Мостового в «Зените». Я знаю, какая зарплата во Франции. Мне сложно это комментировать. Скорее всего, во Франции будет меньше зарплата, чем в «Зените» — у «Газпрома» очень много денег!

Не знаю, какие зарплаты сейчас, но когда я работал в «Зените», больших зарплат не было. Тогда было так, что во Франции зарплаты больше, чем в «Зените». Хорошо, что к Мостовому есть интерес из Европы. Это супер! Россия не может играть в еврокубках. Франция для Мостового — хороший вариант», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.