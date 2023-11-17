Нигматуллин — о соперниках сборной России: играем с теми, с кем можем. Такое время

Голкипер клуба «Пари Нижний Новгород» и сборной России Артур Нигматуллин высказался о предстоящем матче с Кубой.

«Сейчас проходят матчи с не самыми стандартными соперниками — знаю ли я что-то о Кубе? Разбираем потихонечку, смотрим. Если вернуться к самому началу вопроса, то раньше у нас были Словакия и прочие, а сейчас мы их потеряли и начинаем ценить. Играем с теми, с кем можем. Такое время у нас. Но для меня любая игра за сборную России важна. Абсолютно не имеет значения, сильный соперник или нет.

Андрей Мостовой сказал, что ждёт и надеется на ром и сигары от кубинцев? Ну, какие-то первичные ассоциации у большинства как раз такие. А я вот бокс люблю! У меня сразу в голове сильные кубинцы на Олимпиадах. Сразу такая схема: Куба и бокс.

Куба — самый необычный соперник за всю карьеру? Может быть, да. Я и за юношескую сборную играл с какими-то экзотическими командами. Прямо сейчас не вспомню, но такое точно было.

Что уже сейчас говорит тренерский штаб? Чтобы мы не думали, что это Куба и будет просто. Прямо сразу с заезда и абсолютно всем это понятно. Честно, вот по мне — я приехал в свою сборную, про мою мотивацию говорить не стоит. Что-то может не получаться, но мотивации полно. Это сборная страны», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.