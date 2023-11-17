Винисиус Жуниор получил травму бедра в матче со сборной Колумбии

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил травму бедра в минувшем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (2:1). Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что сегодня, 17 ноября, футболист пройдёт необходимое медицинское обследование в Бразилии. Результаты этой диагностики будут направлены в мадридский «Реал», врачи которого примут решение о дальнейших действиях Винисиуса. Наиболее вероятно, что бразилец вернётся в Мадрид, где пройдёт восстановление под присмотром специалистов «сливочных».

Ранее сам Винисиус сообщил, что это повреждение похоже на то, что он получил в августе. Тогда вингер проходил процесс реабилитации в течение месяца и пропустил четыре матча своей команды.