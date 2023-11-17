Главный тренер сборной Швеции Андерссон прокомментировал поражение от Азербайджана

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался о матче 9-го тура группы F отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Азербайджана (0:3).

«У Азербайджана хорошая команда, в ней собраны индивидуально сильные футболисты. Соперник забил два лёгких гола в начале матча, после чего переломить игру было сложно. Азербайджан неплохо смотрелся и ранее против Бельгии и Австрии, просто ему не повезло. А в этот раз всё шло именно так, как хотелось хозяевам, с чем я их поздравляю.

Мог ли результат быть другим, если бы у нас оставались турнирные цели? Не имеет значения — мы сегодня проиграли, и это меня сильно расстраивает», — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.