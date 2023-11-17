Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии Tuttosport

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил награду Golden Player от итальянского издания Tuttosport за сезон-2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт издания.

«Сумасшедший сезон. Цифры, трофеи, голы. Всё говорит о том, что Эрлинг Холанд был лучшим игроком прошлого сезона. С «Сити» он выиграл всё: от Премьер-лиги до первой исторической победы в Лиге чемпионов в финале против «Интера». Всего за «Сити» он забил 52 гола в 53 матчах: добиться большего практически невозможно. Он пропустил чемпионат мира, но, с другой стороны, вывести свою Норвегию на соревнования лучших наций было бы подвигом в дополнение к его безграничному потенциалу. Он прототип современного нападающего: быстрый, решительный, физически очень сильный и хладнокровный перед воротами.

Golden Boy в 2020 году, когда он поразил Европу в составе дортмундской «Боруссии», сегодня Холанд подтверждает себя как признанный и зрелый чемпион. Golden Player, признанный советом легенд Tuttosport», — написано в заявлении.