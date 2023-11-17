Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия и Индонезия обсудили возможность организации товарищеских матчей сборных

Россия и Индонезия обсудили возможность организации товарищеских матчей сборных
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в России Хосе Таваресом. В ходе встречи также обсуждалась возможность проведения товарищеских матчей между командами России и Индонезии разных возрастов. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Кроме того, Александр Дюков рассказал о ключевых проектах развития футбола РФС, таких как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе». Данный опыт может помочь индонезийцам в организации подобных проектов у себя на родине. Результатом встречи стало подтверждение намерения о сотрудничестве в области футбола между двумя странами.

Напомним, национальная команда России под руководством Валерия Карпина 20 ноября сыграет на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Кубы.

Стоит отметить, что матч с Кубой станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.

Материалы по теме
В РФС объяснили, почему не удалось организовать матч со сборной Занзибара в ноябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android