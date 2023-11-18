Данил Круговой: слышал, что Карпин якобы не вызывает тех, у кого недавно родились дети

Футболист «Зенита» Данил Круговой высказал свои предположения о том, почему его не вызывают в национальную сборную.

«Реально уже год как я не вызываюсь в сборную? Ужас как быстро время летит. Конечно, я хочу играть за национальную команду, любой соперник мне интересен. Понятно, что официальных матчей сейчас нет. Это грустно. Но имеем то, что имеем. Мое дело — работать, и доказывать, но решение всегда за тренерским штабом.

Почему не вызывают сейчас? Видимо, из-за игровой практики. Год назад её было больше. С Кубой очень хотел сыграть. Однако слышал и о позиции главного тренера: якобы он говорил, что не вызывает в сборную игроков, у которых недавно родились дети. По понятным причинам это может мешать концентрации, но у меня в этом смысле никаких сложностей нет. После Киргизии Карпин мне даже сказал: «Скоро увидимся», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.