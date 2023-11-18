Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин: у сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира

Андрей Аршавин: у сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира
Комментарии

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от победы сборной Англии над Мальтой (2:0) в 9-м туре группы С отборочного этапа на чемпионат Европы-2024. Также экс-игрок отметил, что у этой сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира.

«Счёт странный, но это уверенная победа. Мальтийцам повезло, что слишком добродушно была настроена сборная Англии. Было бы чуть побольше везения, был бы счёт 5:0. Вообще эта сборная Англии — очень талантливая команда. У неё есть потенциал выиграть чемпионат мира», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, во вчерашнем матче англичане одержали победу благодаря автоголу защитника Мальты Энрико Пепе и мячу нападающего Гарри Кейна.

Материалы по теме
Ещё две сборные отобрались на Евро-2024. Главные события дня в квалификации
Ещё две сборные отобрались на Евро-2024. Главные события дня в квалификации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android