Андрей Аршавин: у сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от победы сборной Англии над Мальтой (2:0) в 9-м туре группы С отборочного этапа на чемпионат Европы-2024. Также экс-игрок отметил, что у этой сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира.

«Счёт странный, но это уверенная победа. Мальтийцам повезло, что слишком добродушно была настроена сборная Англии. Было бы чуть побольше везения, был бы счёт 5:0. Вообще эта сборная Англии — очень талантливая команда. У неё есть потенциал выиграть чемпионат мира», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, во вчерашнем матче англичане одержали победу благодаря автоголу защитника Мальты Энрико Пепе и мячу нападающего Гарри Кейна.