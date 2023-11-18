Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий сборной Польши Левандовски высказался о ничейном результате в матче с Чехией

Нападающий сборной Польши Левандовски высказался о ничейном результате в матче с Чехией
Комментарии

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о матче 9-го тура группы Е отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Чехии. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Играли хорошо. Владели мячом, правильно направляли атаки и часто проникали в чужую штрафную. Чего не хватило — это последнего паса или мощного удара с дистанции», — приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Польши Якуб Пётровский. Чехи отыгрались усилиями Томаша Соучека на 49-й минуте. Для Польши это был последний матч отборочного этапа. Команда Михала Пробежа в турнирной таблице осталась за пределами первой двойки, сборные которой отправятся на чемпионат Европы.

Материалы по теме
Сборная Польши сыграла вничью с Чехией в матче отбора на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android