Тренер ЖФК «Челси»: поставила разговор с Почеттино на паузу, когда мне позвонил Фергюсон

Главный тренер ЖФК «Челси» Эмма Хейз рассказала о том, как она была вынуждена прервать телефонный разговор с наставником мужской команды «синих» Маурисио Почеттино ради того, чтобы пообщаться с сэром Алексом Фергюсоном.

«У меня был разговор с Фергюсоном на минувшей недели, он позвонил мне, но в этот момент я общалась с Маурисио Почеттино, так что пришлось разрываться. К сожалению, я была вынуждена сказать Почеттино, чтобы он подождал. Не многие люди могут попросить Маурисио подождать, но я сделала это, потому что мне звонил сэр Алекс.

Он звонит мне время от времени, поэтому я не удивилась. Воспринимаю с радостью всё, что он мне говорит. Он легенда этой игры и человек, чьим мнением я дорожу. Мы немного поговорили с ним о футбольном наследии, о том, что следует уходить на пике. Я услышала от него мудрые слова. Уверена, это был не последний наш телефонный разговор в сезоне», — приводит слова Хейз Sky Sports.