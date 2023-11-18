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Нигматуллин: будет ли позор, если сборная России не обыграет Кубу? Давайте без негатива

Нигматуллин: будет ли позор, если сборная России не обыграет Кубу? Давайте без негатива
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Голкипер сборной России Артур Нигматуллин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

«Смотрел матч с Камеруном, было интересно. Это хороший соперник.

Будет ли позор, если не обыграем Кубу? Давайте без негатива. Все стараются играть на победу и команда заряжена на победу в этом матче. Никакого расслабления нет, это национальная сборная, у всех серьёзный настрой», — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).

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