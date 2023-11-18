Женский ЦСКА разгромил «Рязань-ВДВ» со счётом 8:0
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Завершился матч 4-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Олимпиец — Спартак» в Рязани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян (Воронеж). ЦСКА одержал победу со счётом 8:0.
В первом тайме футболистки ЦСКА забили шесть мячей. Отличились Габриэль Онгене, Маргарита Черномырдина, Татьяна Петрова, Надежда Смирнова и Юлия Мясникова (дважды). Во второй половине встречи забитыми мячами отметились Екатерина Братко и Маргарита Мануйлова.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 38 очков по итогам 26 матчей. «Рязань-ВДВ» находится на шестой строчке, заработав 14 очков.
Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 4-й тур
18 ноября 2023, суббота. 12:00 МСК
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
Окончен
0 : 8
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Онгене – 5' 0:2 Черномырдина – 19' 0:3 Петрова – 24' 0:4 Смирнова – 37' 0:5 Мясникова – 41' 0:6 Мясникова – 44' 0:7 Братко – 57' 0:8 Мануйлова – 80'
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