Женский ЦСКА разгромил «Рязань-ВДВ» со счётом 8:0

Завершился матч 4-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Олимпиец — Спартак» в Рязани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян (Воронеж). ЦСКА одержал победу со счётом 8:0.

В первом тайме футболистки ЦСКА забили шесть мячей. Отличились Габриэль Онгене, Маргарита Черномырдина, Татьяна Петрова, Надежда Смирнова и Юлия Мясникова (дважды). Во второй половине встречи забитыми мячами отметились Екатерина Братко и Маргарита Мануйлова.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 38 очков по итогам 26 матчей. «Рязань-ВДВ» находится на шестой строчке, заработав 14 очков.