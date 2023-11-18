Эдгар Севикян рассказал о неправильном интерпретировании одного из его ответов

Полузащитник сборной Армении и клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян рассказал, что один из его ответов на пресс-конференции перед матчем отборочного этапа на Евро-2024 с Уэльсом был интерпретирован неверно.

«Всем нижегородцам хочу передать большой привет. Сейчас я нахожусь в расположении сборной Армении. Сегодня вечером у нас игра с Уэльсом. Накануне я принял участие в предматчевой пресс-конференции. Ответил на вопросы журналистов. К сожалению, один из моих ответов интерпретировали неверно. Я сказал о том, что больше привык играть правого вингера. Но и в клубе, и в сборной готов играть на любой позиции. И в клубе, и в сборной я всегда выкладываюсь по максимуму, отношусь к делу профессионально, стараюсь проявить все свои лучшие качества и уважаю любое тренерское решение.

Я горжусь тем, что выступаю за «Пари НН». Именно из нижегородского клуба я получил приглашение в сборную Армении, за которую мне посчастливилось сыграть. Буду и в дальнейшем двигаться вперёд и отдавать всего себя на футбольном поле», — приводит слова Севикяна пресс-служба «Пари НН».