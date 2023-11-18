Женский «Локомотив» разгромил «Звезду-2005», Шеина оформила дубль

Завершился матч 4-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и пермская «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой (Казань). «Локомотив» одержал победу со счётом 5:0.
В начале второго тайма полузащитница «Локомотива» Яна Шеина оформила дубль за две минуты. На 56-й минуте отличилась Лаисса Оливейра. Через две минуты четвёртый мяч «Локомотива» забила Полина Юкляева. Окончательный счёт установила Азалия Зальмиева — 5:0.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка по итогам 26 матчей. «Звезда-2005» находится на четвёртой строчке, заработав 24 очка. Лидирует ЦСКА — 38 очков.
- 18 ноября 2023
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