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Женский «Локомотив» разгромил «Звезду-2005», Шеина оформила дубль

Женский «Локомотив» разгромил «Звезду-2005», Шеина оформила дубль
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Завершился матч 4-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и пермская «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой (Казань). «Локомотив» одержал победу со счётом 5:0.

В начале второго тайма полузащитница «Локомотива» Яна Шеина оформила дубль за две минуты. На 56-й минуте отличилась Лаисса Оливейра. Через две минуты четвёртый мяч «Локомотива» забила Полина Юкляева. Окончательный счёт установила Азалия Зальмиева — 5:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка по итогам 26 матчей. «Звезда-2005» находится на четвёртой строчке, заработав 24 очка. Лидирует ЦСКА — 38 очков.

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 4-й тур
18 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
5 : 0
Звезда-2005 (ж)
Пермь
1:0 Шеина – 46'     2:0 Шеина – 47'     3:0 Оливейра – 56'     4:0 Юкляева – 58'     5:0 Зальмиева – 76'    
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