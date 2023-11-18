«Ньюкасл» может активировать сумму отступных за форварда «Штутгарта» Гирасси

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси в зимнее трансферное окно может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «сороки» решили активировать сумму отступных, прописанную в контракте футболиста, которая составляет € 17,5 млн. В текущем сезоне сенегалец провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и двумя результативными передачами.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В прошлом сезоне форвард провёл за «швабов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.