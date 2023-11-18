Ойеволе: игра с 2DROTS бесполезная. С ФНЛ нет смысла сравнивать

Помощник главного тренера московского «Динамо» Адесойе Ойеволе высказался о сегодняшнем товарищеском матче между бело-голубыми и медийной командой 2DROTS, которая закончилась победой «Динамо» со счётом 2:1.

«Народу много, фанаты пришли. Но в целом бесполезная игра. Могли сегодня играть с командой РПЛ, а не с медиафутболом. Из 2DROTS никто не удивил. С ФНЛ вообще нет смысла сравнивать. Вполне возможно, что могли сыграть с «Крыльями», — сказал Ойеволе в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 18 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Динамо» одержало победу во встрече со счётом 2:1.