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Ойеволе: игра с 2DROTS бесполезная. С ФНЛ нет смысла сравнивать

Ойеволе: игра с 2DROTS бесполезная. С ФНЛ нет смысла сравнивать
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Помощник главного тренера московского «Динамо» Адесойе Ойеволе высказался о сегодняшнем товарищеском матче между бело-голубыми и медийной командой 2DROTS, которая закончилась победой «Динамо» со счётом 2:1.

«Народу много, фанаты пришли. Но в целом бесполезная игра. Могли сегодня играть с командой РПЛ, а не с медиафутболом. Из 2DROTS никто не удивил. С ФНЛ вообще нет смысла сравнивать. Вполне возможно, что могли сыграть с «Крыльями», — сказал Ойеволе в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 18 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Динамо» одержало победу во встрече со счётом 2:1.

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