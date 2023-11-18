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Божович — о словах Березуцкого: нельзя плохо говорить о России, когда идёт конфликт

Божович — о словах Березуцкого: нельзя плохо говорить о России, когда идёт конфликт
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо», черногорец Миодраг Божович прокомментировал слова бывшего защитника и тренера ЦСКА Василия Березуцкого, адресованные российским спортсменам.

«У каждого человека есть своё мнение. Наверняка большинство людей не думают так, как Василий. Березуцкий — хороший футболист. Но всё зависит от человека и его любви к своей стране. Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идёт военный конфликт. Вот закончится СВО, говори что хочешь. Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более в тяжёлое время. А не навязывать молодому поколению покинуть её», — приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, ранее Березуцкий призвал всех российских спортсменов уезжать за рубеж, чтобы выступать на высоком уровне. Василий в данный момент проживает в Испании.

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