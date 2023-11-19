Быстров: сейчас некоторые футболисты относятся к сборной России как к дворовой команде

Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров считает, что в данный момент некоторые футболисты относятся к национальной команде как к дворовой.

«Обязаны ли обыграть Кубу? Раньше, чтобы приехать в сборную, нужно было выдержать огромную конкуренцию. Сейчас некоторые футболисты относятся к сборной России так, будто это дворовая команда. Нужно побеждать, доказывать. Кто плохо играет в товарищеских матчах, больше не должен вызываться — вот и всё. Будет ли позором не выиграть? Если им будет не стыдно не обыгрывать такую команду, то это их проблемы», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, завтра, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 по московскому времени.