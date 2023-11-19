Петржела: в Чехии никто не любит главного тренера, никому не нравится футбол сборной

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о главном тренере сборной Чехии Ярославе Шильгавы.

«У нас решающий матч с Молдавией. Безусловно, фаворит – Чехия, но, если команда уступит и пролетит мимо Евро-2024, это станет катастрофой? Это уже катастрофа, потому что в Чехии никто не любит главного тренера Ярослава Шильгавы, никому не нравится футбол сборной Чехии. У нас уже сейчас проблема, а случившееся с этими футболистами – просто катастрофа», – приводит слова Петржелы Metaratings.

Сегодня стало известно, что Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта были отстранены от национальной команды из-за нарушений режима перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Молдавии.

Встреча сборных Чехии и Молдавии состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 22:45 по московскому времени. Для выхода на Евро-2024 команду Чехии устроит ничья.