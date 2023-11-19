Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: в Чехии никто не любит главного тренера, никому не нравится футбол сборной

Петржела: в Чехии никто не любит главного тренера, никому не нравится футбол сборной
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о главном тренере сборной Чехии Ярославе Шильгавы.

«У нас решающий матч с Молдавией. Безусловно, фаворит – Чехия, но, если команда уступит и пролетит мимо Евро-2024, это станет катастрофой? Это уже катастрофа, потому что в Чехии никто не любит главного тренера Ярослава Шильгавы, никому не нравится футбол сборной Чехии. У нас уже сейчас проблема, а случившееся с этими футболистами – просто катастрофа», – приводит слова Петржелы Metaratings.

Сегодня стало известно, что Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта были отстранены от национальной команды из-за нарушений режима перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Молдавии.

Встреча сборных Чехии и Молдавии состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 22:45 по московскому времени. Для выхода на Евро-2024 команду Чехии устроит ничья.

Материалы по теме
Три футболиста сборной Чехии покинули расположение команды из-за нарушений режима
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android