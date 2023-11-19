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Тренер сборной России U21 объяснил поражение от «Динамо» Минск в товарищеском матче

Тренер сборной России U21 объяснил поражение от «Динамо» Минск в товарищеском матче
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о причинах поражения своей команды в товарищеском матче с минским «Динамо» (3:4).

«К сожалению, допустили очень много ошибок в обороне, это первое, что напрашивается. В первом тайме играли не совсем правильно с точки зрения организации обороны. Во втором тайме допустили много индивидуальных ошибок, которые привели к такому большому количеству мячей. Пытались до конца отыграться — это плюс, пытались вырвать хотя бы ничью», — приводит слова Шабарова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались минское «Динамо» и молодёжная сборная России U21. Команды играли на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Россияне потерпели поражение со счётом 3:4.

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