Карпин назвал двух игроков сборной России, которые выделяются на фоне остальных

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие игроки сборной выделяются на фоне остальных.

«Я не могу выделить одного лидера в сборной. Есть разные ребята. Некоторые ещё не так давно участвовали в чемпионатах мира и Европы. Выделяются Кузяев и Головин на фоне остальных», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.