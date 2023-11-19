Капитан сборной Кубы Парадела: привыкли к более тёплой погоде, чем в Волгограде

Капитан сборной Кубы Луис Хавьер Парадела высказался о погодных условиях в России перед предстоящим товарищеским матчем.

«Температура в Волгограде довольно непривычная для нас. Мы привыкли к более тёплой погоде. Но у нас было время на адаптацию. Поэтому мы уже привыкли. Это футбол. Мы готовы играть», — передаёт слова Параделы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.