Тренер Кубы: у России есть все шансы и возможности играть в Золотом кубке КОНКАКАФ

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо рассказал, смогла ли бы сборная России быть конкурентоспособной в Золотом кубке КОНКАКАФ.

«Могла ли Россия быть конкурентоспособной в Золотом кубке КОНКАКАФ? У России есть все шансы и возможности играть там. В следующем году на турнир будет приглашён Катар. Возможно, европейские команды смогли бы принять там участие», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.