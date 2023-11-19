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Португалия — Исландия: стартовые составы команд на матч 10-го тура отбора на Евро-2024

Португалия — Исландия: стартовые составы команд на матч 10-го тура отбора на Евро-2024
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Сегодня, 19 ноября, состоится встреча 10-го тура группы J отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Португалии и Исландии. Матч пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
1-й тайм
1 : 0
Исландия
1:0 Фернандеш – 37'    

Стартовые составы команд:

Португалия: Кошта, Жоау Мариу, Диаш, Инасиу, Канселу, Отавио, Пальинья, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.

Исландия: Рафн Валдимарссон, Херманнссон, Ингасон, Паульссон, Тоураринссон, Сигурдссон, Йоуханнессон, Виллюмсон, Торстейнссон, Финнбогасон, Гудмундссон.

Последний раз команды встречались в рамках 4-го тура отборочного этапа. Тогда португальцы одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

В данный момент Португалия находится на первой позиции турнирной таблицы группы F, набрав 27 очков в девяти проведённых матчах. Португальцы досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Исландия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав 10 очков.

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