«Не надо связывать спорт с конфликтом». Спаллетти — о поздравлении «Зенита» с чемпионством

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед матчем со сборной Украины в рамках отбора на Евро-2024 рассказал, почему он поздравил свой бывший клуб «Зенит» с победой в РПЛ уже после начала конфликта.

«Во-первых, в той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, было пять сотрудников, с которыми я работал в этой команде. В то время Алексей Миллер также возглавлял клуб. Я получил поздравление с победой в своём чемпионате и думаю, что я имел право сделать то же самое, поздравив их с победой в их чемпионате.

Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен. Я против любого конфликта. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к страдающим людям.

Я и все мы думаем о людях, которые хотят жить в мире, о детях, которых нет. Хочу отметить, что мы очень надеемся, что этот конфликт как можно скорее закончится. Мы близки ко всем людям, которые испытывают страдания. Я также должен упомянуть о людях, пострадавших от паводка в Тоскане», — сказал Спаллетти на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, матч сборных Украины и Италии состоится завтра, 20 ноября, в 22:45 по московскому времени и поможет определить, какая из команд напрямую пройдёт на Евро-2024.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.