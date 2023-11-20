Источник: топ-6 команд АПЛ будут получать большую часть доходов турнира

Шесть лучших команд английской Премьер-лиги получат большую часть призовых денег турнира, сообщает Daily Telegraph.

Чемпионы АПЛ «Манчестер Сити» заработали в прошлом сезоне € 184 млн, а «Саутгемптон», занявший 20-е место, заработал € 114 млн. Сейчас это соотношение составляет 1,6 к одному, но лига планирует увеличить его до 1,8, что принесёт крупнейшим клубам ещё десятки миллионов.

Изменение может произойти в сезоне-2025/2026, и этот рост частично обусловлен высокими темпами инфляции в Европе. Этот шаг станет частью «Нового курса футбола», по которому клубы ещё должны проголосовать, но для принятия соглашения нужно более половины голосов от всех клубов АПЛ. Помимо новой ставки, € 149 млн могут быть выделены клубам низшей лиги.

Летом АПЛ установила новый рекорд по расходам, потратив € 2,7 млрд. Если призовые деньги увеличатся, то в будущих трансферных окнах расходы английских команд будут тоже увеличиваться.