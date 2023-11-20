Оби-Микел: Азар сказал, что у него есть предложения из Саудовской Аравии, но он уже богат

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби-Микел вспомнил о диалоге с Эденом Азаром о решении бельгийца завершить карьеру.

«Эден сказал мне: «Когда я поехал в Мадрид, я посмотрел на себя и сказал: «Хорошо, давайте я попробую, позвольте мне попробовать, позвольте мне приложить определённые усилия». Но потом я стал получать травмы, моё тело не выдержало».

Также сказал: «У меня есть предложения из Саудовской Аравии. Но у меня уже много денег, что мне там делать? Деньги мне не нужны. Стоит ли мне ехать туда и зарабатывать миллион в неделю? А что дальше?» – цитирует Оби-Микела talkSPORT.

Напомним, 10 октября Азар объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Последним футбольным клубом бельгийского полузащитника стал мадридский «Реал», за который он провёл 76 матчей, забив семь голов и отдал 12 голевых передач. В сезоне-2022/2023 бельгиец сыграл 10 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.