Сычёв: уровень игроков сборной России гораздо выше Кубы. Сегодня в этом все убедятся

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Сегодня в Волгограде состоится настоящий праздник футбола! Этот город очень любит футбол, там безумно преданные болельщики. Будет полный стадион фанатов сборной, ожидается шикарная атмосфера. Всем футболистам будет невероятно приятно играть за сборную. Каждый должен выложиться как в последний раз.

Полностью уверен в победе сборной России. Уровень наших игроков гораздо выше, чем у Кубы. Нужны ли матчи против таких слабых сборных? Подобные игры просто необходимы нашей сборной. Я уверен на двести процентов в этом. В любую международную паузу нужно с кем-то играть. Сегодня лечу в Волгоград поддерживать наших ребят. Нас ожидает шикарный матч», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.